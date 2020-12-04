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Jason Statham’in yeni filmi nihayet yönetmenine kavuştu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.12.2020 08:08 | Son Güncelleme:
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Jason Statham’in yeni filmi nihayet yönetmenine kavuştu

Jason Statham’in başrolünü üstlendiği ve yıllardır hazırlık aşamasında olan Small Dark Look adlı film nihayet yönetmenine kavuştu. Eastern Promises’in devam filmi olan yapımın yönetmen koltuğuna Martin Zandvliet oturdu. Filmin senaryosunda ise başarılı kalem Steven Knight’ın imzası var.

Yıllardır hazırlık aşamasında takılı kalan, Eastern Promises’ın devam filminin başrolü ve yönetmeni açıklandı. Small Dark Look adı verilen filmi Martin Zandvliet yönetecek. Başrol Jason Statham’ın. İlk filmin başrol oyuncusu Viggo Mortensen filmde oynamayacak. Senaryoyu Steven Knight kaleme aldı.

Martin Zandvliet, Land of Mine filmiyle 2017 yılında Oscar adaylığına layık görülmüştü. İki yıl kadar önce, Small Dark Look'un yönetmenliğine William Oldroyd getirilmişti, ancak Oldroyd'lu proje bir türlü hayata geçirilemedi.

SMALL DARK LOOK HAKKINDA

Jason Statham’li Small Dark Look, Londra’daki Rus mafyasının etrafında dönen olayları konu alacak.

Paul Webster'ın yapımcılığını yapacağı Small Dark Look, eski adıyla Body Cross olarak biliniyor. Filmin senaristi Steven Knight, Dirty Pretty Things ile Oscar adaylığı almıştı. Jason Statham'i son olarak Fast and Furious: Hobbs and Shaw'da ve Meg filminde izleme şansı yakaladık. Small Dark Look'un ne zaman hayata geçirileceği henüz açıklanmadı.

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