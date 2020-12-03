Bu ikili çok can yakar! Jason Statham’e başarılı oyuncu Aubrey Plaza eşlik edecek

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin kadın başrolü Aubrey Plaza oldu. Başarılı oyuncu son olarak Happiest Season filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Henüz ismi netleşmeyen eski adı Five Eyes olan gerilim filminin başrolünü Jason Statham üstleniyor.

JASON STATHAM’Lİ FİVE EYES KONUSU

Jason Statham, dünya düzenini bozmakla tehdit eden ölümcül bir silahın izini sürmek ve satışını durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınan bir ajanı canlandıracak.

Ajan, isteksizce, yetenekli ve rütbeli bir CIA uzmanıyla eşleştirilerek, milyarder bir silah tüccarının suç ağına sızmak için dünyayı dolaşacağı bir göreve başlayacak.

Plaza, Clea DuVall’ın yılbaşı romantik komedisi "Happiest Season"daki performansıyla güçlü eleştiriler aldı. Daha sonra Christopher Abbott, Sarah Gadon, Paola Lázaro ve Grantham Coleman'la birlikte komedi gerilim filmi “Black Bea”de görünecek. Plaza ayrıca, Michael Caine'le birlikte rol aldığı Lina Roessler'in "Best Sellers" filmini de tamamladı. Plaza, 2009'dan 2015'e kadar yayınlanan NBC sitcomu “Parks and Recreation”da April Ludgate olarak büyük hayran kitlesine ulaştı.



