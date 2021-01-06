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Jason Statham’lı Five Eyes filminde toplanıyorlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Jason Statham’lı Five Eyes filminde toplanıyorlar

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini Jason Statham’in başrolünü üstlendiği Five Eyes filminin oyuncu kadrosu genişliyor. Filme son olarak deneyimli isim Cary Elwes katıldı.

Sinema kariyerlerini Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch filmleriyle beraber başlatan süper ikili Guy Ritchie ile Jason Statham yeni filmleri için son sürat hazırlanmaya devam ediyorlar.

Adı Five Eyes olan filmde Jason Statham’a son yılların parlayan ismi Aubrey Plaza eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosuna son olarak deneyimli isim Cary Elwes katıldı.

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FİVE EYES KONUSU

Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.

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