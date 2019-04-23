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Javi Jimenez, 1600 kilometre giderek takımı Cordoba'yı tek başına destekledi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

İspanya 2. Ligi’nde Real Oviedo-Cordoba arasında oynanan maçta deplasman tribününde tek taraftar vardı: 1600 kilometrelik yoldan gelen Javi Jimenez…

Javi Jimenez, 1600 kilometre giderek takımı Cordoba'yı tek başına destekledi

İspanya 2. Ligi’nde Pazar günü oynanan ve 3-3 sona eren Real Oviedo-Cordoba maçında deplasman tribününde maçı tek kişi takip etti.

Sıkı bir Cordoba taraftarı olan Javi Jimenez takımı için tam 1600 kilometre yol yaparak maçı izlemeye geldi. Fakat Cordoba’yı desteklemek içinden tribünde ondan başka kimse yoktu.

Maçı tek başına izleyen Javi Jimenez’e futbolcular da maç sonunda tribüne giderek selamladı. Kulüp de sosyal medyadan Jimenez’e teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Real Oviedo Cordoba Javi Jimenez

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