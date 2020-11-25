Javier Bardem bu sefer acımasız patron olarak karşımıza çıkıyor

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, yeniden setlere çıktı. İspanyol yönetmen Fernando León de Aranoa’nın hem yazıp hem de yönettiği kara komedi The Good Boss (El buen patrón) filminin koronavirüs yüzünden durdurulan çekimleri yeniden başladı.

Filmde Javier Bardem’i başarılı bir fabrikanın patronu olarak hırslarına yenilmesini izleyeceğiz. Çekimlerin aralık ayının sonunda bitmesi planlanıyor.

THE GOOD BOSS KONUSU (EL BUEN PATRON)

Kara komedi olarak tanımlanan filmde ailesinden kalan bir fabrikayı yöneten Blanco, çalışanlarının sevdiği bir insandır. Ancak ülke çapında bir yarışmada yönettiği işletme aday gösterilince işler değişir. Kendini kaybederek çalışanlarını manipüle etmek için elinden geleni yapmaya başlar.



