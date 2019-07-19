MAGAZİN

Jean Claude Van Damme'ın Türk kahvesi isteği

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü usta oyuncu Jean Claude Van Damme, tatil için Bodrum'u tercih etti. Ünlü oyuncu otele girer girmez ilk istediği şey herkesi şaşırttı.

Jean Claude Van Damme'ın Türk kahvesi isteği

58 yaşındaki Belçikalı dünya starı Jean Claude Van Damme, özel jeti ile dün akşam saatlerinde Bodrum-Milas havalimanına iniş yaptı. Tatil için Türkiye'yi tercih eden ünlü oyuncu vip araçla otele doğru yola çıktı.

Yolda polis ekipleriyle birlikte TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme’ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular.

Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı.

Oldukça mütevazi olan dünyaca ünlü aktör 3 ay öncede Bodrum’a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını yetkililerle paylaştı.

Kalacağı otele giden Jean Claude Van Damme’ın hem tatil için, hem de Bodrum’dan lüks bir yat almaya geldiği öğrenildi.

aw758674-06-800x533-kcM7

Otel'e gelen Damme’yi karşısında gören yerli ve yabancı turistler ise şok oldu. Araçtan iner inmez sevgi seli ile karşılanan Jean Claude Van Damme, yerli ve yabancı turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

TÜRK KAHVESİ SEVİYOR

Otele girer girmez yetkililerden sade Türk kahvesi isteyen Damme, Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi. Ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı.

Jean Claude Van Damme Nisan ayında da Bodrum’a gelmiş 1 hafta tatil yaptıktan sonra reklam çekimleri için başka bir ülkeye geçmişti.

Jean Claude Van Damme daha önce geldiğinde Bodrum’u fazla gezme fırsatı bulamamıştı. Bu sefer Bodrum’u karış karış gezeceği öğrenildi. (İHA)

PARTNER Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık... Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık...
Şimdi de o gündemde! Suudi Arabistan'da konser verecek Şimdi de o gündemde! Suudi Arabistan'da konser verecek
Böyle paylaştı: İçimi daha çok açtığım günlere...Böyle paylaştı: İçimi daha çok açtığım günlere...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jean Claude Van Damme Jean Claude Van Damme bodrum

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nicki Minaj'dan sonra gündemde! Janet Jackson Suudi Arabistan'da konser verecek

Şimdi de o gündemde! Suudi Arabistan'da konser verecek

Eda Ece'den 1 milyon takipçi paylaşımı

Böyle paylaştı: İçimi daha çok açtığım günlere...

Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra’yı darp etmiş! Gece karakolda bitti

Önce ilan-ı aşk sonra dayak! Gece karakolda bitti

Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı! Futbolcunun eski eşiyle...

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Süreyya Yalçın bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti

Bronzluğuyla Eda Taşpınar'ın önüne geçti

İdo'nun paylaşımına İbrahim Tatlıses’ten yanıt gecikmedi

İbo'dan İdo'nun paylaşımına: Abarttım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.