Jean Claude Van Damme'ın Türk kahvesi isteği

58 yaşındaki Belçikalı dünya starı Jean Claude Van Damme, özel jeti ile dün akşam saatlerinde Bodrum-Milas havalimanına iniş yaptı. Tatil için Türkiye'yi tercih eden ünlü oyuncu vip araçla otele doğru yola çıktı.

Yolda polis ekipleriyle birlikte TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme’ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular.

Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı.

Oldukça mütevazi olan dünyaca ünlü aktör 3 ay öncede Bodrum’a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını yetkililerle paylaştı.

Kalacağı otele giden Jean Claude Van Damme’ın hem tatil için, hem de Bodrum’dan lüks bir yat almaya geldiği öğrenildi.

Otel'e gelen Damme’yi karşısında gören yerli ve yabancı turistler ise şok oldu. Araçtan iner inmez sevgi seli ile karşılanan Jean Claude Van Damme, yerli ve yabancı turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi.