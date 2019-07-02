Mynet Trend

Jelena Karleusa ceket ve topuklu ayakkabıyla havuza girdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Son zamanlarda futbolcu eşi Dusco Tosic’i aldattığı haberleriyle gündeme gelen ve yaptığı her paylaşımla olay olan Jelena Karleusa havuz paylaşımlarıyla 'yok artık' dedirtti.

Jelena Karleusa ceket ve topuklu ayakkabıyla havuza girdi

Her ne kadar Türkiye’de futbolcu Dusco Tosic’in eşi olarak tanımış olsak da özellikle kendi ülkesinde son derece popüler bir şarkıcı olan Jelena Karleusa çılgın sahne şovları ve giyim tarzıyla her dönem kendisinden söz ettirmeyi biliyor.

Tatilini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden Jelena Karleusa sosyal medya hesabından her anını takipçileriyle paylaşıyor.

jelena-1

Jelena yaptığı son hareketle ne kadar çılgın olduğunu bir kez daha gösterdi.

jelena-2

Üzeri taşlarla süslü şeffaf bir ceket giyen ve ayağına da yine taşlarla süslü topuklu bir ayakkabı geçiren Jelena o halde havuza girdi.

jelena-karleusa_16_9_1562045369

O anlarını ölümsüzleştiren Jelena Karleusa, yaptığı bu çılgınlığı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Çukur'un Yamaç'ı birliğe teslim oldu! İşte son hali Çukur'un Yamaç'ı birliğe teslim oldu! İşte son hali
Zalim İstanbul'un Ceren'i yatak pozuyla olay olduZalim İstanbul'un Ceren'i yatak pozuyla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jelena karleusa Jelena Karleusa havuz

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu

Çukur'un Yamaç'ı birliğe teslim oldu! İşte son hali

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in yatak pozu olay oldu!

Zalim İstanbul'un Ceren'i yatak pozuyla olay oldu

Şeyma Subaşı'dan ayna karşısında dekolteli poz!

Şeyma Subaşı'dan ayna karşısında cesur poz!

Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

Gülben Ergen bikinili pozunu paylaştı!

Hatice'nin mayolu pozu alay konusu oldu

Hatice'nin mayolu pozu alay konusu oldu

Seda Akgül: Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz!

'Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.