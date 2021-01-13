Jelena Karleusa'dan olay paylaşım! Kar üzerinde...

Beşiktaş'ın eski Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

Pop şarkıcısı ülkesi Sırbistan'daki Kopaonik'te kar üstünde tangayla çektirdiği karelerine, binlerce beğeni geldi.

Seksi üç karesini paylaşan Karleusa'ya, ateş emojisi yağdı. Şarkıcı, kar motosikletinin üzerindeki ve yanındaki pozlarına, kar, ateş ve şimşek emojisi koydu.



Tosic, Türkiye'de oynadığı dönemde Karleusa büyük hayran kitlesine sahip olmuş ve Beşiktaşlı taraftarlar kendisine 'Yenge' lakabı takmıştı.

