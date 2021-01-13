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Jelena Karleusa'dan olay paylaşım! Kar üzerinde...

13.01.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın eski Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı...

Beşiktaş'ın eski Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

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Pop şarkıcısı ülkesi Sırbistan'daki Kopaonik'te kar üstünde tangayla çektirdiği karelerine, binlerce beğeni geldi.

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Seksi üç karesini paylaşan Karleusa'ya, ateş emojisi yağdı. Şarkıcı, kar motosikletinin üzerindeki ve yanındaki pozlarına, kar, ateş ve şimşek emojisi koydu.
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Tosic, Türkiye'de oynadığı dönemde Karleusa büyük hayran kitlesine sahip olmuş ve Beşiktaşlı taraftarlar kendisine 'Yenge' lakabı takmıştı.

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Beşiktaşlıların ateşli yengesinde kimbilir daha ne numaralar var.

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