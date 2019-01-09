Jelena Karleusa'nın paylaşımı heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa İstanbul'dan paylaşım yaptı. Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Karleusa, "Yenge come to Beşiktaş" yazdı. Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

TOSİC ÇİN'DE MUTLU DEĞİL

Bilindiği üzere Beşiktaş, sezon başında Dusko Tosic'i 5 milyon euroya Çin'e satmıştı. Sırp oyuncu, Çin'de mutlu olmadığını belirterek Beşiktaş'a 'beni alın' mesajını göndermişti. Eşinin de transfer döneminde İstanbul'a gelmesi kafaları karıştırdı. Jelena Karleusa sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



