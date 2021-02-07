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Jenner-Kardashian ailesinde yeni skandal! 'Kris Jenner beni taciz etti'

07.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Jenner-Kardashian ailesinde yeni skandal! 'Kris Jenner beni taciz etti'

Kardashian ailesinin yanında koruma olarak görev yapan Marc McWilliams, Kim Kardashian'ın annesi ve eski model Kris Jenner'ı cinsel tacizle suçlayarak davacı oldu. Korumanın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kris Jenner'a 2017 yılında başlayıp yaklaşık iki yıl özel korumalık yapan Marc McWilliams, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Aynı zaman kendisi eski bir rapçi olan McWilliams, Jenner'a 3 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Daha önce mesai saatlerinde araçta uyuduğu gerekçe gösterilerek kovulan McWilliams, Kris Jenner'ın defalarca vücuduyla yakın fiziksel temasa geçtiğini iddia etti.

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ŞOKE EDEN İDDİALAR

McWilliams'ın açtığı davaya ilişkin yeni iddialara göre, 65 yaşındaki Jenner, korumasından ön yolcu koltuğuna oturmasını istedi. Ardından ise McWilliams'ın avukatı Sean Novak, Jenner'ın davacıya açıkça cinsel nitelikte yorumlar yapmaya başladığını ileri sürdü.

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Novak'ın sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Jenner hiçbir uyarıda bulunmadan McWilliams'a fiziksel temasta bulundu. Jenner genital bölge ile temas etti ve davacı şoke olarak ve rencide edilmiş hissetti. Jenner’in söz konusu davetsiz cinsel eylemlerini içeren olay, McWilliams'ın fiziksel ve zihinsel ağrı, hastalık, uyku kaybı, depresyon ve diğer sağlık sorunlarına maruz kalmasına neden oldu."

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Daily Mail'e yaptığı açıklamada Jenner'ın avukatı Michael Rhodes ise iddiaları yalanlayarak, müvekkilinin henüz davaya ilişkin resmi bir bildirim almadığını bildirdi.

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McWilliams'ın avukatı Sean Novak yaptığı açıklamada, "Jenner hiçbir uyarıda bulunmadan McWilliams'a fiziksel temasta bulundu" derken cinsel saldırı sonrası McWilliams'ın hastalık, uyku kaybı ve depresyon gibi sorunları yaşadığını iddia etti.


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