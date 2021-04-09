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Jenner kardeşlerin cinsiyet değiştiren babası Kaliforniya valiliği için aday olacak

09.04.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin cinsiyet değiştiren babaları Caitlyn Jenner, Kaliforniya valiliği için adaylığını koyacağını açıkladı.

Jenner kardeşlerin cinsiyet değiştiren babası Kaliforniya valiliği için aday olacak

Altı yıl önce cinsiyet değiştiren Caitlyn Jenner yine gündemde. Eski televizyon yıldızı Caitlyn Jenner'ın Kaliforniya valiliği için adaylık kararı aldığı ortaya çıktı.

Axios'a konuşan 3 kaynak, Jenner'ın adaylık için üç siyasi danışman ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

California eyaletinde bazı Cumhuriyetçiler imza toplayarak erken seçim ilan edilmesini zorunlu kılmaya çalışıyor. Jenner gibi ünlü bir Cumhuriyetçi ve eski Trump destekçisinin yarışa girmesi ülkenin en yüksek nüfuslu eyaleti ve Demokratların kalesi olarak bilinen California'daki yarışa ülke genelinde dikkat çekebilir.

Mevcut Vali Gavin Newsom'un vergi ve göçmen politikaları Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmiş, aynı isimler Demokrat liderin Koronavirüs pandemisi sürecini de iyi yönetmediğini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kylie Jenner
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Ohhh beton gibi hatun oldu.

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