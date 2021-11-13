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Jennifer Aniston'dan 'En Seksi Erkek Paul Rudd’ yorumu

13.11.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paul Rudd’ın, People dergisi tarafından "2021’in Yaşayan En Seksi Erkeği” seçilmesine rol arkadaşı Jennifer Aniston'dan yorum geldi.

Jennifer Aniston'dan 'En Seksi Erkek Paul Rudd’ yorumu

People dergisi, Amerikalı oyuncu Paul Rudd’ı (52) “2021’in Yaşayan En Seksi Erkeği” seçti. Friends dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Aniston (52), Rudd’ın yeni unvanıyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabında gösterdi.

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Aniston, arkadaşının “en seksi erkek” seçilmesiyle ilgili, “Bu beni çok mutlu ediyor. Biz bunu her zaman biliyorduk ama Paul Rudd resmi olarak People’a göre Yaşayan En Seksi Erkek” notunu yazdı.

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Aniston, Rudd ile birlikte başrolleri paylaştıkları 1998 yapımı romantik komedi türündeki The Object of My Affection filminden bir sahnenin görselini de paylaşarak, “Gario olan senin yaşlanmaman. Ama seni yine de seviyoruz” yorumunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston
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