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Jennifer Aniston, Friends hayranlarına sürpriz yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Jennifer Aniston, katıldığı bir programda Friends hayranlarına sürpriz yaptı. Dizinin çekildiği kafe olan "Central Perk" adlı cafenin stüdyosunda, hatıra fotoğrafı çektirmeye çalışanların karşısına birden çıkan Aniston, hayranları çığlık çığlığa kaldı.

Friends dizisinde Rachel Green karakterine 10 yıl boyunca hayat veren Jennifer Aniston, yıllar sonra dizi setine geri döndü. Konuk sunucu olarak yer aldığı The Ellen Degeneres Show’a katılan ünlü oyuncu, dizinin Warner Brothers setini ziyaret etti.

Dizinin hayranları, stüdyoya gelerek meşhur “Central Perk” adlı kafenin koltuklarında hatıra fotoğrafı çektirdikleri sırada Aniston, koltuğun arkasından fırlayarak hayranlarını hem korkuttu, hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Karşılarında Jennifer Aniston’ı görenlerden biri, “Bu gerçek mi? Rüya mı görüyorum? Gerçekten sen misin?” diyerek bağırdı. Ziyarete gelen kişilerin çoğunun favori karakterleri arasında ne yazık ki Aniston’ın oynadığı “Rachel” karakteri yoktu. Aniston’ı karşısında gören herkesin tek ortak noktası, yapılan sürprize sevinmesiydi.


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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston, Friends,

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