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Jennifer Lawrence’den şaşırtan Leonardo DiCaprio itirafı! “Onunla çalışmak cehennem gibi”

09.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in kadrosunda Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet gibi isimlerin yer aldığı, merakla beklenen yeni filmi Don't Look Up 24 Aralık’ta vizyona girecek. Merakla beklenen filmin başrol oyuncusu Jennifer Lawrence’den herkesi şaşırtacak bir itiraf geldi. Güzel oyuncu filmdeki partneri Leonardo DiCaprio ile çalışmanın cehennem gibi olduğunu açıkladı.

Jennifer Lawrence’den şaşırtan Leonardo DiCaprio itirafı! “Onunla çalışmak cehennem gibi”

31 yaşındaki Açlık Oyunları yıldızı , Stephen Colbert ile aynı adı taşıyan televizyon şovunda yaptığı eğlenceli bir röportajda, Netflix'in yakında çıkacak olan Don't Look Up filminin setinde ikilinin inanılmaz derecede sinir bozucu olduğunu söyledi. DiCaprio ve Chalamet ile birlikte bir arabada çekim yaptıkları günden söz eden Lawrence, “O gün beni delirttiler” ifadeleriyle dikkatleri çekti.

“NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

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Yakın bir zamanda bebeğini kucağına alacak olan güzel oyuncu Jennifer Lawrence, araba sahnesinde zorlandığını itiraf etti. Lawrence, “Ne olduğunu bilmiyorum. Timothee salgın karantinasından sonra evden çıktığı için heyecanlıydı. Sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Araba sahnesindeki şarkıyı Leonardo seçmişti. O gün mutlak sefalet içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennem gibiydi” dedi.

DON’T LOOK UP KONUSU

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Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?

"Don’t Look Up" filminin yıldızı Jennifer Lawrence ücret tartışmasını açıkladı: Benden fazla para alması umrumda değil


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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio
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