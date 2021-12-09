Jennifer Lawrence’den şaşırtan Leonardo DiCaprio itirafı! “Onunla çalışmak cehennem gibi”

31 yaşındaki Açlık Oyunları yıldızı , Stephen Colbert ile aynı adı taşıyan televizyon şovunda yaptığı eğlenceli bir röportajda, Netflix'in yakında çıkacak olan Don't Look Up filminin setinde ikilinin inanılmaz derecede sinir bozucu olduğunu söyledi. DiCaprio ve Chalamet ile birlikte bir arabada çekim yaptıkları günden söz eden Lawrence, “O gün beni delirttiler” ifadeleriyle dikkatleri çekti.

“NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

Yakın bir zamanda bebeğini kucağına alacak olan güzel oyuncu Jennifer Lawrence, araba sahnesinde zorlandığını itiraf etti. Lawrence, “Ne olduğunu bilmiyorum. Timothee salgın karantinasından sonra evden çıktığı için heyecanlıydı. Sanırım bu onun ilk sahnesiydi. Araba sahnesindeki şarkıyı Leonardo seçmişti. O gün mutlak sefalet içinde olduğumu hatırlıyorum. Cehennem gibiydi” dedi.

DON’T LOOK UP KONUSU

Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?



