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"Don’t Look Up" filminin yıldızı Jennifer Lawrence ücret tartışmasını açıkladı: Benden fazla para alması umrumda değil

23.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Hunger Games film serisinin yıldızı Jennifer Lawrence, ‘Don’t Look Up’ projesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio’nun rol aldığı film vizyona girmeden ücret tartışmalarıyla gündeme geldi. Partneri Leonardo DiCaprio’da daha düşük bir ücret aldığını itiraf eden Lawrence, bu durumun umrunda olmadığını söyledi.

"Don’t Look Up" filminin yıldızı Jennifer Lawrence ücret tartışmasını açıkladı: Benden fazla para alması umrumda değil

Hollywood’un cinsiyetler arası ücret eşitsizliği tartışması son yıllarda oldukça hararetli bir şekilde devam ediyor. Kadın yıldızlar aynı ya da daha fazla ekran süresine sahip olmalarına rağmen erkek başrol oyuncularına kıyasla daha düşük ücret almalarını protesto etmeye devam ediyor. Netflix’te yayınlanması için izleyicilerin büyük bir heyecan yaşadığı Don’t Look Up filminin yıldızı Jennifer Lawrence, rol arkadaşından daha az ücret almasını umursamadığını söyleyerek tartışmaya yeni bir soluk getirdi.

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“Don’t Look Up” filmi Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Chris Evans, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry dahil olmak üzere Hollywood'un en büyük isimlerinden oluşan devasa bir kadroya sahip. Vanity Fair, DiCaprio'ya Don't Look Up için 30 milyon, Lawrence'a 25 milyon dolar ödendiğini açıkladı. Aralarındaki ücret farkının sorun olmadığını dile getiren Lawrence, “Leonardo, benden daha fazla gişe getiriyor. Anlaşmamdan dolayı sonra derece şanslı ve mutluyum” dedi.

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Leonardo DiCaprio
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