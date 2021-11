"Don’t Look Up" filminin yıldızı Jennifer Lawrence ücret tartışmasını açıkladı: Benden fazla para alması umrumda değil

Hollywood’un cinsiyetler arası ücret eşitsizliği tartışması son yıllarda oldukça hararetli bir şekilde devam ediyor. Kadın yıldızlar aynı ya da daha fazla ekran süresine sahip olmalarına rağmen erkek başrol oyuncularına kıyasla daha düşük ücret almalarını protesto etmeye devam ediyor. Netflix’te yayınlanması için izleyicilerin büyük bir heyecan yaşadığı Don’t Look Up filminin yıldızı Jennifer Lawrence, rol arkadaşından daha az ücret almasını umursamadığını söyleyerek tartışmaya yeni bir soluk getirdi.

VİZYON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

“Don’t Look Up” filmi Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Chris Evans, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry dahil olmak üzere Hollywood'un en büyük isimlerinden oluşan devasa bir kadroya sahip. Vanity Fair, DiCaprio'ya Don't Look Up için 30 milyon, Lawrence'a 25 milyon dolar ödendiğini açıkladı. Aralarındaki ücret farkının sorun olmadığını dile getiren Lawrence, “Leonardo, benden daha fazla gişe getiriyor. Anlaşmamdan dolayı sonra derece şanslı ve mutluyum” dedi.