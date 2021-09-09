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Jennifer Lawrence hamile olduğunu açıkladı

09.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğu açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında sessiz sedasız Cooke Maroney ile hayatını birleştirmişti.

Jennifer Lawrence hamile olduğunu açıkladı

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu duyuruldu. 2019 yılında sanat simsarı Cooke Maroney ile evlenen 31 yaşındaki oyuncunun hamile olduğunu ilk People dergisi duyurdu. People dergisine konuşan Lawrence’ın menajeri de mutlu haberi doğruladı.

İKİ YENİ FİLMLE DÖNÜYOR

2013 yılında rol aldığı “Umut Işığım” isimli filmle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak. Güzel yıldız aynı zamanda Netflix yapımı Don't Look Up filminde rol aldı.

Lawrence, Forbes dergisinin verilerine göre 2015 ve 2016 yılında Dünya’nın en çok kazanan kadın oyuncusu olmuştu.


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