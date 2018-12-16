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Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Jennifer Lawrence kendisiyle ilişkiye girdiğini hatta bu yüzden Oscar bile kazandığını iddia eden yapımcı Harwey Weinstein'ı yalanladı. Harvey Weinstein hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Ünlü Amerika film yapımcısı ve sinema filmi stüdyosu başkanı 66 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında Sudance Film Festivali'nde tuvalette bir kadınla zorla ilişkiye girdiği için soruşturma açıldı.

TUVALETTE TECAVÜZ

Festivale katılan ve ismi bilinmeyen kadın aktör, festival sırasında lavaboya gitmek için yerinden kalktığında Weinstein'in arkasından tuvalete geldiğini, kapıyı kapatıp 'Ben Jennifer Lawrence ile cinsel ilişkiye girdim bak nerelere geldi" diyerek kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.

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Kadın aktör, bu olaydan sonra Weinstein ile bir film rolü içinde ofisinde buluştuğunu ve orada da kendisine ile zorla ilişkiye girdiğini, karşı koymaya çalışınca da kendisine 'Jennifer Lawrence ile ilişkiye girdim ve şu an nerelerde olduğuna bak, Oscar bile kazandı' dediğini de söyledi.

'KADINLARI ÇEKMEK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR'

Olay ile ilgili TMZ dergisine açıklama yapan Jennifer Lawrence kendisiyle ilişkiye girdiğini hatta bu yüzden Oscar bile kazandığını iddia eden yapımcı Harwey Weinstein'ı yalanladı.

Lawrence "Kendisiyle yapımcı, oyuncu ilişkisi dışında hiçbir ilişkim olmadı. Kadınların ilgisini çekmek için böyle konuşuyor" dedi.

Lawrence, Weinstein'ın "yırtıcı" diye nitelendirdiği tacizine uğrayan kadınlar için de üzgün olduğunu söyledi.


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