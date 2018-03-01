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Jennifer Lawrence’ın yeni filmi Red Sparrow'a +18 sınırı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence'ın yarın vizyona girecek olan filmi Red Sparrow'a +18 yaş sınırı getirildi.

Jennifer Lawrence’ın yeni filmi Red Sparrow'a +18 sınırı

Jennifer Lawrence, yarın Türkiye’de de gösterime girecek olan ‘Red Sparrow’ filminde cesur sahneleriyle dikkat çekti.

Filmde bir Rus ajanı canlandıran Lawrence’a Joel Edgerton ve Matthias Shoenearts da eşlik ediyor.

Eski bir CIA çalışanı olan Jason Matthews’ın kitabından sinemaya uyarlanan ‘Red Sparrow’u Francis Lawrence yönetti.

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Budapeşte ve Londra gibi şehirlerde çekilen film, çıplaklık, işkence ve şiddet sahneleri konuşuldu. İngiltere’de 17 yaş altındaki sinemaseverlerin tek başına izleyemedikleri filme Türkiye’de de +18 yaş sınırı getirildi.

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