Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio tanınmayacak halde

Son yılların en iddialı oyuncu kadrosunun yer aldığı Netflix filmi Don't Look Up! çekimleri başladı. Sarı saçlarıyla ön planda olan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence film için saçlarını kızıla boyatırken, Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio ise gözlüklü ve top sakallı yeni imajıyla bir hayli değişik görünüyor.

30 yaşındaki Lawrence önceki gün, rol aldığı Don't Look Up adlı filmin setinde görüntülendi. Rol gereği koşuya çıkan Lawrence çekilen sahnede, senaryoya uygun olarak gizli polis tarafından göz altına alındı.

Vice ve The Big Short gibi iddialı yapımlardan da tanıdığımız Adam McKay’in yönetmenliğini üstlendiği film olağanüstü kadrosuyla beklentileri şimdiden yükseltti. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley ve Rob Morgan gibi isimler rol alıyor.

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni altı ay içinde yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. Filmin 2021 yılı sonlarına doğru izleyiciyle buluşması bekleniyor.



