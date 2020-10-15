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Son yılların en heyecan verici oyuncu kadrosu bu filmde toplandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix yapımı Adam McKay yönetmenliğindeki Don’t Look Up filminin oyuncu kadrosu baş döndürdü. Aralarında kimler yok ki...

Son yılların en heyecan verici oyuncu kadrosu bu filmde toplandı

Adam McKay yönetmenliğindeki Don’t Look Up filminin baş döndüren oyuncu kadrosu açıklandı. Netflix yapımı filmde rol alacak isimler şu şekilde; Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley ve Rob Morgan.

Dont-Look-Up-Meryl-Streep-Leonardo-DiCaprio-Timothee-Chalamet-and

The Big Short’ta ekonomi dünyasına, Vice’ta ise Amerikan siyasetine hicivsel bir dille ışık tutan yönetmen Adam McKay, bu kez de basın sektörünü benzer tonda bir filmle mercek altına alacak.

Filmde Dünya'yı yok edecek bir astroidle ilgili insanlığı uyarmak için medya turuna başlayan düşük rütbeli iki astronomun hikayesi anlatılacak.

Deadline'ın haberine göre film için bir süredir ismi geçen DiCaprio, Martin Scorsese'nin Apple TV+'ta yayınlanacak filmi Killers of the Flower Moon'un takvimiyle bu filmin takvimi birbirine uyunca Don’t Look Up'ı kabul etti.


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