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Jennifer Lopez 20 yıl öncesine gönderme yapan yeni albümünü duyurdu

26.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 8 yıl aradan sonra müzik piyasasına kariyeri ve özel hayatı için büyük anlam ifade eden bir albümle dönüyor.

Jennifer Lopez 20 yıl öncesine gönderme yapan yeni albümünü duyurdu

Geçen günlerde sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderileri silerek önemli bir duyuru yapacağının sinyallerini veren Lopez, büyük haberi cuma sabahı (25 Kasım) Instagram hesabından açıkladı.

Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in (Ben Buyum… O Zamanlar) 20. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now (Ben Buyum… Şimdi) adını verdi.

Ünlü yıldız, Instagram duyurusunu 2002 tarihli albüm kapağından şimdiki haline geçen bir videoyla yaptı.

This Is Me… Now, 2004'te ayrıldığı Affleck'le geçen yıl tekrar bir araya gelen ve eylülde evlenen Lopez'in özel hayatı için de büyük bir anlam taşıyor.

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Jennifer Lopez sosyal medya

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