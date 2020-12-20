Jennifer Lopez cilt doktoru çıkışında yakalandı! Tanımak imkansız

Yanınızdan böyle biri geçse onun Jennifer Lopez olduğunu anlayabilir miydiniz? 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, Beverly Hills'te dermatoloji kliniğinden çıkışta böyle görüntülendi.

Lopez, vücudunun tamamını kapatan elbisesi, şapkası ve maskesiyle kimliğini gizlemeye çalıştı.

Ünlü yıldızın 3 bin dolar değerindeki Dior çantası da dikkat çekti.

Lopez, şoförünün kullandığı aracıyla klinikten ayrıldı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni single'ı In The Morning'in kapak fotoğrafı için çırılçıplak soyunmasıyla gündeme gelmişti.

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifi karşısına geçen Lopez, yıllara meydan okuyan fit vücudunu gözler önüne seren fotoğrafıyla büyük beğeni toplamıştı.

Lopez'in yaşına ve yıllara meydan okuduğunu söyleyen hayranları, ünlü şarkıcı için "Efsane", "Bu gerçek mi?", "Tüm zamanların ikonu" gibi yorumlar yapmıştı.

