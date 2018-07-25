MAGAZİN

Jennifer Lopez'den 49 yaş pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez yıllara meydan okuyor. Lopez 49. yaşını Bahamalar'da kutlarken, fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Jennifer Lopez'den 49 yaş pozu!

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, dün 49. yaşını kutladı. Sevgilisi Alex Rodriguez ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bahamalar’da parti yapan Lopez, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kutlamalarda verdiği bikinili pozla büyük beğeni toplayan Lopez, fit görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

Sevgilisi Lopez’e kahvaltı sürprizi yaptı. Rodriguez ise sevgilisi için yatakta kahvaltı hazırladığı anları kendi hesabında paylaştı. Rodriguez’in bu jesti, Lopez hayranlarından tam puan aldı.

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Çift yaklaşık 1.5 yıldır birlikteliklerini sürdürüyor.

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