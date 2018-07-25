Jennifer Lopez'den 49 yaş pozu!

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, dün 49. yaşını kutladı. Sevgilisi Alex Rodriguez ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bahamalar’da parti yapan Lopez, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kutlamalarda verdiği bikinili pozla büyük beğeni toplayan Lopez, fit görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

Sevgilisi Lopez’e kahvaltı sürprizi yaptı. Rodriguez ise sevgilisi için yatakta kahvaltı hazırladığı anları kendi hesabında paylaştı. Rodriguez’in bu jesti, Lopez hayranlarından tam puan aldı.

Çift yaklaşık 1.5 yıldır birlikteliklerini sürdürüyor.

