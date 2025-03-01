Daha yeni boşanmıştı... Kayahan’ın kızı Beste Açar'ın yalnızlığı kısa sürdü! Yeni aşkını böyle duyurdu

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek'in ihaneti ile sarsılmış hemen boşanma davası açmıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren Beste Açar'ın yalnızlığı kısa sürdü.

Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile bir karesini paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu. Beste Açar'ın sevgilisi ile karesine kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

4 KEZ EVLENDİ

Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.

Beste Açar son olarak 2022 yılında Evren Bölek nikah masasına oturmuş ve ihanet yüzünden bu evliliğini de noktalamıştı.