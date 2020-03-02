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Jennifer Lopez'den Oscar itirafı! 'Biraz üzüldüm'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Hustler filmiyle uzun süre gündemde kalan ve kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Jennifer Lopez, son dönemde yaşadığı bir üzüntüyü itiraf etti.

50 yaşındaki Jennifer Lopez, kariyerinin en çok olumlu eleştiri aldığı çalışması olan Hustler filmiyle Oscar ödülüne aday gösterilmemiş olmanın kendisini üzdüğünü itiraf etti. Oprah Winfrey'in moderatörlüğünü üstlendiği bir sohbet etkinliğine konuk olan Lopez, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmediğinde hissettiklerini "Üzüldüm... Biraz üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum" diye konuştu.

HAYAL KIRIKLIĞINI İTİRAF ETTİ

Lopez bu tür makaleleri okuduğunda "Böyle bir şey olabilir mi?" diye düşündüğünü de söyledi. Lopez, Oscar adayları açıklandıktan sonra da biraz hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Jennifer Lopez, bazılarıyla 20 ya da 25 yıldır birlikte çalıştığı ekibinin de kendisiyle ilgili bir Oscar adaylığı beklentisi olduğunu söyleyerek "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm" dedi.

Oscar adayları açıklanmadan önce konuşulanlara göre Jennifer Lopez'in Hustler filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adayı olması bekleniyordu. Hatta bunun yüksek ihtimal olduğu iddiaları yansımıştı. Fakat beklenen olmadı. Bu yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar ödüyü Marriage Story (Evlilik Oyunu) ile Laura Dern'ün oldu.


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