Jennifer Lopez, eski aşkı Ben Affleck ile görüşmeye başladı

Jennifer Lopez, eski aşkı aktör Ben Affleck ile yeniden görüşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Alex Rodriguez’le ilişkisini noktalayan şarkıcının bu hareketi dünya basını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

2002 yılında başlayan ve iki yıl süren ilişkileri ile hem hayranlarının hem de magazin basının odağı olan çift, beraber görülmeleriyle beraber “seneler sonra yeniden mi bir araya geliyorlar” sorusunun ortaya çıkmasına neden oldular.

JENNIFER LOPEZ, SIK SIK BEN AFFLECK’LE GÖRÜŞÜYOR

Nisan ayında Alex Rodriguez ile ilişkisini noktalayan Jennifer Lopez, eski aşkı Ben Affleck ile sık sık vakit geçirmeye başladı. 29 Nisan'da aynı aracı kullandıkları ortaya çıkan çiftin, ilişkileri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İlişkileri boyunca hayranları tarafından Bennifer olarak anılan çift, Affleck'in Jennifer Lopez'in klibinde yer almasıyla ve Jennifer Lopez'in This Is Me… Then albümünden sonra aşklarını tüm dünya ile paylaşmışlardı.

Ocak 2004'te ayrılan çiftin yakınları, ayrılıklarından bu yana arkadaşça zaman zaman görüştüklerini söylese de Lopez'in Rodriguez ile ayrılığından sonra bu görüşmelerin sıklaşması ilişki söylentilerine neden oldu.

