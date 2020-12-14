Jennifer Lopez ile Armie Hammer’ın başrollerini paylaştığı Shotgun Wedding cephesinde yeni gelişmeler var

Jennifer Lopez’in başrolünü Armie Hammer’la paylaştığı Shotgun Weddin filminin dağıtım haklarını Amazon devraldı. Aksiyon ve komedi türünde olması beklenen Shotgun Wedding filminin yönetmenliğini The Punisher dizisinin yanı sıra Sihirbazın Çırağı filmiyle tanıdığımız Jason Moore üstleniyor.

JENNİFER LOPEZ YENİ GELİN ROLÜNDE

Filmde Jennifer Lopez, Darcy'yi; Armie Hammer ise Tom'u canlandıracak. Darcy ve Tom'un aileleri düğünleri için bir araya gelmek durumundadır. Aileler her ne kadar sevecen olsalar da inatçı ve bildiklerini okuyan türdenlerdir. Bu durum da kutlama için tehdit oluşturmaktadır. Ancak bir anda düğün konuklarından biri rehin alınır ve ortalık aksiyon filmlerine döner. Darcy ve Tom, sevdiklerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ama bundan önce birbirlerini öldürmemeleri gerekmektedir.

Mark Hammer ve Liz Meriwether'ın senaryosunu kaleme aldığı Shotgun Wedding'in prodüksiyonuna 2021 yılının ilk aylarında başlanacak.



