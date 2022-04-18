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Jennifer Lopez’in hayatı belgesel oluyor! “Bu sadece başlangıç” diyerek duyurdu

18.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in hayatı “Halftime” isimli belgesele konu olacak. Netflix’te yayınlanması beklenen belgesel ünlü ismin özel hayatına dair hiç bilinmeyen detayları seyircilerine aktaracak. Belgeselde sanatçının sahne performansları, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamının gizlenen noktalarına değinilecek.

Jennifer Lopez’in hayatı belgesel oluyor! “Bu sadece başlangıç” diyerek duyurdu

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in hayatı belgesele konu oldu. 14 Haziran’da Netflix’te seyircisiyle bulaşacak Halftime isimli belgeselin prömiyeri 8 Haziran’da New York’taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sanatçının pop ikonu olarak anılacağı belgeselde Super Bowl'a, Joe Biden'ın törenindeki performansına ve filmlerine değinilecek. Lopez, belgesel haberini geçtiğimiz günlerde belgeselin resmi afişiyle birlikte duyurdu. Sanatçı paylaşımına "Bu sadece başlangıç" yazdı.

HALFTİME BELGESELİNİN KONUSU

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NTV'nin aktardığına göre, "Halftime" adlı belgeselin tanıtımında, “Lopez’in sahne arkasındaki hayatına samimi bir bakış sunarken, ekrandaki ve dünyanın dört bir yanındaki sahnelerdeki performanslarından Super Bowl gösterisine Lopez’in dünya çapında cesaretli ve kararlı bir ikon olduğunu vurguluyor. Lopez’in, azmi, yaratıcı zekası ve kültürel katkılarıyla onlarca yıldır insanlara ilham veren uluslararası bir süper star olduğunun altını çizen belgesel bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Halftime, Latin bir sanatçı olarak kariyerinde sesini her zaman daha büyük bir amaç için kullanan Lopez’in hayatının ikinci yarısını başlatırken geriye dönüşü simgelerken aynı zamanda onun anne ve sanatçı olarak evrimini gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Jennifer Lopez
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