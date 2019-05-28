MAGAZİN

Jennifer Lopez'in kaslarını sergilemesi rahatsız etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kısa süre sonra turneye çıkacak olan 49 yaşındaki Jennifer Lopez; çok sıkı çalışıyor. Lopez spor salonunda paylaştığı kaslı haliyle hayranlarını ikiye böldü.

Jennifer Lopez'in kaslarını sergilemesi rahatsız etti

Gösteri dünyasının zamana meydan okuyan yıldızlarından biri Jennifer Lopez. İkiz çocuk annesi 49 yaşındaki Lopez, görüntüsünü korumak için de kelimenin tam anlamıyla profesyonel bir sporcu gibi çabalıyor.

Zaman zaman spor salonundan yaptığı çalışmaları hayranlarıyla paylaşan Lopez yine son paylaşımıyla olay oldu.

Kişisel antrenörüyle birlikte saatler boyu çalışan Lopez; kaslarını güçlendirme egzersizi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ancak bazı hayranları Jennifer Lopez'in bu kadar çok kas yapmasını eleştiriyor.

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Yıldızın, erkeksi bir görünüme büründüğünü ileri süren takipçileri "Ama eğer istediği buysa bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Hatta hedefe çok yaklaşmış" yorumunu yapıyor.


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