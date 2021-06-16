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  4. Jennifer Lopez’in yeni filmi belli oldu! Bilim kurgu filmi Atlas’ın başrolünde yer alacak

Jennifer Lopez’in yeni filmi belli oldu! Bilim kurgu filmi Atlas’ın başrolünde yer alacak

16.06.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız isim Jennifer Lopez'in Rampage’in yönetmen koltuğunda oturan Brad Peyton’un imzasını taşıyan Atlas filminde başrol oynayacağı öğrenildi.

Jennifer Lopez’in yeni filmi belli oldu! Bilim kurgu filmi Atlas’ın başrolünde yer alacak

Aron Eli Coleite, Leo Sardarian tarafından kaleme alınan bir senaryonun en son taslağını yazıyor. Aron Eli Coleite’nin orijinal senaryosuna bağlı kalacak olan filmde Lopez, aynı zamanda yapımcılık görevini üstelenecek.

Film, yapay zekaya sahip bir askerin, savaşı bitirmenin tek yolunun insanlığı bitirmek olduğunu belirlediği bir gelecekte insanlık için savaşan bir kadın olan Atlas'ın hikayesine odaklanıyor. Atlas, insanlığı tehdit eden yapay zekayı devre dışı bırakabilmek için, en çok korktuğu şey olan başka bir yapay zeka ile çalışmak zorunda kalıyor.

Oyuncu kadrosu ve çekim tarihleri henüz kesinleşmeyen Atlas filminin 2022 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Jennifer Lopez
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