Jennifer Lopez kendi markası için soyundu! Göğüslerini elleriyle kapadı

Jennifer Lopez, kendi adını taşıyan cilt bakım markası için kamera karşısına geçti. Lopez, hafta başında ipek pijamayla kamera karşısına geçerek ürünlerini video ile tanıtmıştı.

53 yaşındaki şarkıcı bu sefer soyundu.

Lopez, JLO Beauty için çıplak poz vererek, cildi daha parlak ve ışıltılı gösteren iki ürünü tanıttı.

Lopez temmuz ayında ‘JLo Body by JLo Beauty’ adlı yeni vücut bakım serisini de çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez, yeni markasıyla "vücudu sıkılaştırmayı ve dirileştirmeyi" hedeflediğini söylemiş, ilk ürünlerinin de popo derisine odaklanacak olan bir popo balsamı olacağını belirtmişti.





