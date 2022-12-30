MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez kendi markası için soyundu! Göğüslerini elleriyle kapadı

Jennifer Lopez kendi markası için soyundu! Göğüslerini elleriyle kapadı

30.12.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıl önce kurduğu kozmetik markası için zaman zaman cesur pozlar vermekten kaçınmayan Jennifer Lopez, yeni ürünlerini üstsüz pozuyla tanıttı. Lopez'in iddialı pozları sosyal medyada da gündem oldu.

Jennifer Lopez kendi markası için soyundu! Göğüslerini elleriyle kapadı

Jennifer Lopez, kendi adını taşıyan cilt bakım markası için kamera karşısına geçti. Lopez, hafta başında ipek pijamayla kamera karşısına geçerek ürünlerini video ile tanıtmıştı.

53 yaşındaki şarkıcı bu sefer soyundu.

Lopez, JLO Beauty için çıplak poz vererek, cildi daha parlak ve ışıltılı gösteren iki ürünü tanıttı.

Ekran Alıntısı

Lopez temmuz ayında ‘JLo Body by JLo Beauty’ adlı yeni vücut bakım serisini de çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez, yeni markasıyla "vücudu sıkılaştırmayı ve dirileştirmeyi" hedeflediğini söylemiş, ilk ürünlerinin de popo derisine odaklanacak olan bir popo balsamı olacağını belirtmişti.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Çıtak kimdir? İbo Show Yılbaşı konuğu Dilan Çıtak yaşıDilan Çıtak kimdir? İbo Show Yılbaşı konuğu Dilan Çıtak yaşı
Yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndüYine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü
Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattıBurcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez yaşında

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

'Fiyatta indirime gittik' deyip... Ünlü sanatçıların da adı geçiyor

'Fiyatta indirime gittik' deyip... Ünlü sanatçıların da adı geçiyor

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.