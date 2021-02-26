Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Jennifer Lopez, Shotgun Wedding için 'romantik gelin' oldu

Jennifer Lopez, Shotgun Wedding için 'romantik gelin' oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jennifer Lopez, Shotgun Wedding için 'romantik gelin' oldu

Jennifer Lopez, çekimleri devam eden yeni filmi Shotgun Wedding filminden ilk kareyi paylaştı. Lopez, 'romantik gelin' görünümüyle dikkat çekti.

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde canlandırdığı Darcy karakteine ait ilk görseli sosyal medyada paylaştı. Jennifer Lopez, Husters filmindeki striptizci rolüyle eleştirmenlerin takdirini toplamıştı.

“1. gün” notuyla paylaştığı fotoğrafta Lopez’in kamera arkası görüntüsü yer alıyor.

RxyRM71600qyl4-NNUeb6Q

SHOTGUN WEDDING HAKKINDA

Aksiyon-komedi türündeki Shotgun Wedding filminin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Senaryosu New Girl’ü yaratıcısı Liz Meriwether ve Mark Hammer tarafından kaleme alınan filmde başrollerde Lopez’e Josh Duhamel eşlik ediyor.

Reality şovların en azgın isimleri! 'Tanıştıktan 2 saat sonra...'Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girdiler

Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Filmin vizyon tarihi henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yönetmenini bulduYönetmenini buldu
Yılbaşı için talep çok: Muhtarım ayarlama yapar mısın?Yılbaşı için talep çok: Muhtarım ayarlama yapar mısın?
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Bomba gibi projeyle geri dönüyor

Bomba gibi projeyle geri dönüyor

Servetleri dudak uçuklatacak! Dünyanın en zengin çocukları

Servetleri dudak uçuklatacak! Dünyanın en zengin çocukları

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Bu Türk filmini çok az kişi gördü

Bu Türk filmini çok az kişi gördü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Böylesini görmediniz! +18 filmden ilk fragman geldi

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Türkiye’de en çok para kazanan 10 YouTuber

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Diğer Haberler

Zoe Kravitz'in başrolünü üstlendiği KIMI yönetmenini buldu

Yönetmenini buldu

Halle Berry iki filme birden Netflix’te olacak

John Wick 3'ten sonra gaza bastı

Army of the Dead (Ölüler Ordusu) filminden merakla beklenen ilk fragman geldi

Herkesin merakla beklediği fragman geldi

Eva Green ve Mark Strong, Nocebo filminde buluşuyor

Sinemanın seksi kadını çok çalışıyor

Game of Thrones ile Resident Evil yaratıcılarından bomba gibi proje!

Bomba gibi projeyle geri dönüyor

The Matrix 4 öncesi bu sorular yanıt arıyor

The Matrix 4 öncesi bu sorular yanıt arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.