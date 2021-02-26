Jennifer Lopez, Shotgun Wedding için 'romantik gelin' oldu

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde canlandırdığı Darcy karakteine ait ilk görseli sosyal medyada paylaştı. Jennifer Lopez, Husters filmindeki striptizci rolüyle eleştirmenlerin takdirini toplamıştı.

“1. gün” notuyla paylaştığı fotoğrafta Lopez’in kamera arkası görüntüsü yer alıyor.

SHOTGUN WEDDING HAKKINDA

Aksiyon-komedi türündeki Shotgun Wedding filminin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor. Senaryosu New Girl’ü yaratıcısı Liz Meriwether ve Mark Hammer tarafından kaleme alınan filmde başrollerde Lopez’e Josh Duhamel eşlik ediyor.

Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Filmin vizyon tarihi henüz belli değil.

