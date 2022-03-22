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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip

22.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bir süredir devam ettirdiği ev arayışını 50 milyon dolar değerindeki malikane ile sonlandırdı. Lüks evinde içinde yok yok!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 50 milyon dolarlık lüks malikaneye talip

Bir süredir ev arayışında olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, uzun bir süredir Bell Air, Holmby Hills ve Beverly Hills gibi ünlü isimlerin tercih ettiği semtlerde ev arayışındaydı.

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Bölgedeki satılık evleri gezerken sık sık görüntülenen çift, 50 milyon dolar değerindeki malikanede karar kıldı.

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17 BANYOSU VAR

10 yatak odasına ve 17 banyoya sahip olan ev, Hollywood ünlülerin sıkça tercih ettiği Bel Air bölgesinde bulunuyor.

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Malikanede birden fazla mutfak, spor salonu, sinema salonu, havuz ve birçok etkinlik için ayrılmış alanlar olduğu belirtiliyor.

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Teksas asıllı milyoner Todd Lemkin' ait olan lüks malikenin ilk satış fiyatı 65 milyon dolardı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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