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  4. Jennifer Lopez ve Ben Affleck mutsuz mu? Kocası gündem olunca bakın ne dedi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck mutsuz mu? Kocası gündem olunca bakın ne dedi

14.01.2024 13:29 | Son Güncelleme:
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Ben Affleck ile 2022'de dünyaevine giren Jennifer Lopez, eşinin sürekli üzgün, mutsuz ve sinirli görünmesiyle gündeme geliyor. Lopez sonunda patladı ve "Onun için endişelenmenize gerek yok. O iyi ve mutlu" dedi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck mutsuz mu? Kocası gündem olunca bakın ne dedi

Yıllar sonra aşkları yeniden alevlenen ve 2022'de nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile eşi Ben Affleck, evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılıyor.

Mutlu ilişkilerini sürdüren çiftten Affleck her gala ve kırmızı halı öncesi üzgün, mutsuz ve sinirli görüntüsüyle gündeme geliyor. 81. Altın Küre Ödülleri'nde de benzer görüntüler veren ikili sosyal medyada gündem oldu.

'Entertainment Tonight'a röportaj veren Lopez, konu hakkında suskunluğunu bozdu. Jennifer Lopez, hayranlarının Affleck'in mutsuz görüntüsüyle ilgili endişelenmelerine karşılık verdi.

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Lopez, "Ben Affleck, gayet iyi. Size sadece şunu söyleyeyim; onun için endişelenmenize gerek yok. O iyi. O mutlu. O burada, aday gösterildi" dedi.

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Jennifer Lopez, ayrıca Ben Affleck'in yüz ifadelerinin neden sürekli viral olduğunu bilmediğini, "Ben rahatım, neye bu kadar takıldıklarını anlamıyorum" sözleriyle dile getirdi.


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Jennifer Lopez
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