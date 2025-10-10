Mynet Trend

Jeoloji Uzmanı Şener Üşümezsoy spor yaptığı anları paylaştı! Herkes şaşkınlıkla izledi

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr.Şener Üşümezsoy spor yaptığı anları paylaştı. 75 yaşındaki ünlü bilim insanının performansını gören hayran kaldı.

'Marmara'da büyük deprem olmayacak' diyen Jeoloji Uzmanı Prof. Dr.Şener Üşümezsoy her açıklamasıyla gündeme gelen bir isim. Sadece deprem konusu değil, deprem kadar iyi bildiği bir diğer dal ise spor.

Jeoloji Uzmanı Şener Üşümezsoy spor yaptığı anları paylaştı! Herkes şaşkınlıkla izledi 1

SPOR YAPTI O ANLARI PAYLAŞTI

Çocukluğundan itibaren hayatından sporu çıkarmayan Üşümezsoy, zaman zaman vücudunu göstermeyi, spor yaparken çekilen görüntülerini paylaşıyor. Şimdi de spor yaptığı anları paylaştı.

Jeoloji Uzmanı Şener Üşümezsoy spor yaptığı anları paylaştı! Herkes şaşkınlıkla izledi 1

75 yaşındaki ÜŞümezsoy'un performansı ise dikkatlerden kaçmadı. Performansıyla görenleri hayrete düşürdü.

Jeoloji Uzmanı Şener Üşümezsoy spor yaptığı anları paylaştı! Herkes şaşkınlıkla izledi 3

