Jeomanyetik fırtına uykusuz bıraktı: Sosyal medya yıkıldı!

Dün gece birçok kişi uyku problemi yaşadı. İddialara göre, etkili olan G3 seviyesindeki jeomanyetik fırtına vatandaşların uyku kalitesini düşürdü.
Bazı kişiler, gece boyunca uyumakta zorlandıklarını ve sık sık uyandıklarını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan benzer şikayetler ise dikkat çekti.
Uzmanlara göre G3 seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar, dünya manyetik alanı üzerinde etkiler oluşturabiliyor. Uyku uyuyamayan sosyal medya kullanıcıların ise bunu paylaşımlarında belirtti. Uyku problemi ve fırtına kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
