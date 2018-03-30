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Jeremy Meeks, sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen model Jeremy Meeks, bebek beklediği milyarder sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı

Jeremy Meeks, sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks’in (34), evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi. Evliyken Topshop’un varisi Chloe Green (27) ile birlikte olmaya başlayan Meeks, ikinci çocuğunu kucağına alacak.

Hatta Jeremy Meeks, bebek beklediği milyarder sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı.

Milyarder Green ile model Meeks’in aşkı geçen yaz Bodrum’da bir teknede çekilen samimi fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı. Meeks, şimdi ayrı yaşadığı çocuğunun annesi Melissa Meeks ile o dönemde halen evliydi.

Green ile Meeks, Green’in ailesinin ilişkiye karşı olduğu söylentileri ve evlilik dışı ilişki yaşadıkları eleştirilerine aldırmadan ilişkilerini sürdürerek ilk kez Mayıs 2017’de Cannes Film Festivali’nde el ele görüntü vermişti.

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