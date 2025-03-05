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Jersey sütü nasıl mayalanır? Jersey sütü mayalama

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.02.2025 16:42
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İngiltere’de yer alan Jersey Adası’nda yetiştirilen, koyu ve açık kahve renklerde, küçük ve orta boyutlarda inekler vardır. Bu inekler yetiştikleri yerden adını almıştır ve Jersey ineği olarak anılır. Dünyaca ünlü olan bu inek hem lezzetli hem de besleyici özellikteki sütü ile tanınır.

Jersey sütü nasıl mayalanır? Jersey sütü mayalama

Süt verimi oldukça zengin içerikli bir sığır türü olan Jersey ineği Türkiye’ye ilk kez 50'li yılların sonunda getirilmiştir. Önce Amerika’dan ithal edilen bu inekler daha sonra İngiltere ve Danimarka’dan da ithal edilmiştir. En çok sütündeki besin değeri ve yararları ile tanınan bu inek küçük ya da orta boyutlarda, koyu ve açık kahve renklerindedir.

Jersey sütü nedir?

Jersey inek sütü bilinen normal sütlere göre daha krema kıvamında bir yapıya sahiptir. Normal sütlerde %2 civarında olan yağ oranı Jersey ineğinin sütünde %6 civarındadır. Yüksek yap oranı kadar kalsiyum ve protein de içermesi ile tanınan Jersey sütü son derece değerli bir süt türüdür.

Adını kökeninden alan Jersey sütü zengin içeriği ve lezzeti ile tercih edilen ve değer kazanan bir süttür. İçeriğindeki beta karoten özellik nedeni ile diğer sütler kadar beyaz değildir. Rengi hafif sarıya da kaçar. Sütün bu sarımsı rengi onun doğal özelliğidir.

Jersey sütü nasıl mayalanır?

Yağ, peynir ve yoğurdu da yapılan Jersey sütü mayalamaya son derece elverişli olan bir süt türüdür. Jersey sütü kaymak yapmaya da uygundur. Süt tencerede kısık ateşte kaynatılarak kaymak elde edilir. Mayalanması için ise şu aşamalardan geçirilmelidir:

  • Hazırlık aşamasında süt 50 dereceye akar ısıtılmalıdır. Kaynamamasına dikkat edilmelidir.
  • Ayrı bir kapta yoğurt mayası hazırlanır ve ısıtılan süt içine katılır.
  • Kabın üzeri kapatılmadan önce temiz bir bez ile sarılmalıdır.
  • Kapağı kapatıldıktan sorma buzdolabında soğultulmaya bırakılır.

Yaklaşık 8 saat ya da daha fazla süren mayalama işleminde 1 kaşık maya ile 5 kiloya kadar süt mayalanabilir. Süt çok soğuk ya da çok sıcak olmamalıdır. Ayrıca mayalama sürecinde kapların kapatılması yoğurdun aşırı sulanmasına neden olabilir.

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