Jessica May'den Ata'ya saygı duruşu

Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Başkent’e her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May; “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor. Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” dedi.