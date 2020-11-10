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Jessica May'den Ata'ya saygı duruşu

10.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Jessica May'den Ata'ya saygı duruşu

Maria ile Mustafa dizisinde Maria Yıldırım karakterine hayat veren Brezilyalı Jessica May'dan Anıtkabir'de Ata'ya saygı duruşu...

Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımlarıÜnlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

Başkent’e her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May; “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor. Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” dedi.


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