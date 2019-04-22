Mynet Trend

Jessica May: Reyting için soyunmam

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Yeni Gelin dizisiyle tanınan güzel oyuncu Jessica May yaptığı açıklamada "Reyting için soyunmam" dedi.

Jessica May: Reyting için soyunmam

Oyuncu Jessica May, önceki akşam Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Sözcü'nün haberine göre mağazaları gezerek alışveriş yapan May, yeni sezon kıyafetleri inceledi.

En son ‘Yeni Gelin' dizisinde rol alan ilk defa sinema filminde oynayacağını söyledi.

Önümüzdeki sezon bir dizide rol alacağını söyleyen oyuncu Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray gibi kanunları olduğunu söyledi.

Jessica May, “Ben hiçbir zaman açık bir sahnelerde olmam” dedi. Muhabirlerin, “sanat için soyunur musunuz?” sorusuna May, “Hayır! Bir şey izlerken bile rahatsız oluyorum. Sanat olan var sanat olmayan var şimdi soyunuyorsun reyting için onu sevmiyorum” dedi.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...
Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu!Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jessica May Jessica May dizi

En Çok Okunan Trend Haberler

Asker eğlencesinde kan aktı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adele boşanıyor! Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Okan Bayülgen hangi kanalda program yapacak? Sosyal medyadan duyurdu

Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu!

Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız evlendi

Bebek haberinden sonra apar topar evlendiler

Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

Bülent Şakrak'tan eşi Ceyda Düvenci'nin doğum günü için romantik paylaşım!

İyi ki doğdun. Seni seviyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.