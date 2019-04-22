Jessica May: Reyting için soyunmam

Oyuncu Jessica May, önceki akşam Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Sözcü'nün haberine göre mağazaları gezerek alışveriş yapan May, yeni sezon kıyafetleri inceledi.

En son ‘Yeni Gelin' dizisinde rol alan ilk defa sinema filminde oynayacağını söyledi.

Önümüzdeki sezon bir dizide rol alacağını söyleyen oyuncu Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray gibi kanunları olduğunu söyledi.

Jessica May, “Ben hiçbir zaman açık bir sahnelerde olmam” dedi. Muhabirlerin, “sanat için soyunur musunuz?” sorusuna May, “Hayır! Bir şey izlerken bile rahatsız oluyorum. Sanat olan var sanat olmayan var şimdi soyunuyorsun reyting için onu sevmiyorum” dedi.

