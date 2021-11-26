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Jessie J düşük yaptığını açıkladı: Hamile kalmak başlı başına...

26.11.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile düşük yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki popçu, yaptığı duygusal paylaşımın ardından gündeme geldi.

Jessie J düşük yaptığını açıkladı: Hamile kalmak başlı başına...

'Price Tag' ve 'Domino' gibi hit parçalarıyla tanınan, müzik kariyerine henüz 11 yaşında başlayan Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı. 10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, duygu yüklü bir mesaj ile hislerini takipçileriyle paylaştı.

Jessie J duygularını şu cümlelerle paylaştı:

"Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu yazdığıma pişman olabilirim veya olmayabilirim, aslında bilmiyorum. Tek bildiğim bu gece şarkı söylemek istediğim. Kederden ya da süreçten kaçtığım için değil, bu gece şarkı söylemenin bana yardımcı olacağını bildiğim için... Bazı insanların konserimi iptal etmem gerektiğini düşüneceğini biliyorum. Şarkı söylemeye gençken neşe için, ruhumu doldurmak ve hiç değişmeyen öz sevgi terapisi için başladım ve bunu kendi yolumla işlemeliyim.

Ekran Alıntısı

Kendi kendime bir bebek sahibi olmak istedim. Çünkü bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım...

"BU, DÜNYANIN EN YALNIZ HİSSİ"

Hâlâ şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinden milyonlarca kadının bu acıyı hissettiğini biliyorum. Onlarla bağ kurduğumu hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissi."

İngiliz pop yıldızı Jessie J’in duygulandıran sosyal medya gönderisinin altına sanat camiasından ünlü isimler ve hayranları tarafından destek mesajları yağdı.


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