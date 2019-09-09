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Jet Sosyete 3. sezon çekimleri başladı! Jet Sosyete yeni bölümler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2019 01:06 | Son Güncelleme

Yeni sezonda PuhuTV'de ekrana gelecek olan Jet Sosyete'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 50 dakikalık bölümler halinde ekrana gelecek olan Jet Sosyete'nin 3. sezon çekimleri de başladı.

Jet Sosyete 3. sezon çekimleri başladı! Jet Sosyete yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı 'Jet Sosyete' yeni maceralarıyla Ekim ayında, puhutv'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin 3. sezon çekimlerine Pazar günü başlandı.Müjdeli haberi dizinin Tony'si Enis Arıkan duyurdu.

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Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in yer aldığı ve Özpamuk, Yüksel Ailelerinin kahramanlarını canlandırıyorlar. Yeni dönem Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümleri de yine puhutv'den izlenebilecek.

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