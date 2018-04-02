Jet Sosyete 7. son bölüm izle: Gizem, Nisan 1 şakası kurbanı! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 7. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Gülse Birsel'in senaryosunu yazıp oynadığı Jet Sosyete son bölümde Nisan 1 şakaları Gizem'in başını belaya soktu ve bir günlük de olsa hapise düştü. Diğer yandan şirkette yapılan ayın elemanı seçimi ve ucundaki 5 bin liralık ödül, Yaşar'ı komik durumlara düşmesine neden oldu. Jet Sosyete son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyordu. Jet Sosyete 7. bölümü, haberimizden izleyebilirsiniz.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jet Sosyete 7. bölümde; Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.

Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.

Jet Sosyete son bölümde; Zahide Hanım ve Gizem çekişmesi ise gittikçe büyümektedir. Zahide Hanım’ın gazetelere Gizem hakkında durmadan olumsuz konuşması bardağı taşıran son damla olacak. Gizem’in, Zahide Hanım’a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartması olayları başka bir boyuta taşır.