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Jet Sosyete 7. son bölüm izle: Gizem, Nisan 1 şakası kurbanı! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2018 07:46 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 7. son bölümü Star TV'de izleyicileri gülme krizine soktu. Gülse Birsel'in yeni dizisi, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile Star TV'de her pazar akşamı ekrana geliyor. Jet Sosyete 7. bölümde şirkette ayın elemanı seçimi ve Zahide Hanım ile Gizem'in çekişmeleri kahkahalarla izlendi. Jet Sosyete yeni çıktı mı merak ediliyor. İşte Jet Sosyete 7. son bölümü...

Jet Sosyete 7. son bölüm izle: Gizem, Nisan 1 şakası kurbanı! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 7. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Gülse Birsel'in senaryosunu yazıp oynadığı Jet Sosyete son bölümde Nisan 1 şakaları Gizem'in başını belaya soktu ve bir günlük de olsa hapise düştü. Diğer yandan şirkette yapılan ayın elemanı seçimi ve ucundaki 5 bin liralık ödül, Yaşar'ı komik durumlara düşmesine neden oldu. Jet Sosyete son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyordu. Jet Sosyete 7. bölümü, haberimizden izleyebilirsiniz.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jet Sosyete 7. bölümde; Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.

Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.

Jet Sosyete son bölümde; Zahide Hanım ve Gizem çekişmesi ise gittikçe büyümektedir. Zahide Hanım’ın gazetelere Gizem hakkında durmadan olumsuz konuşması bardağı taşıran son damla olacak. Gizem’in, Zahide Hanım’a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartması olayları başka bir boyuta taşır.

Safiye öğrendiği modern çocuk eğitimini evde uygulamaya başlayacak ve bu sayede Yıldız, ailesinin modern eğitim denemelerini sonuna kadar sömürecektir. Fındık’ın evde bakımını üstlenen Ozan’ın ise anaç duyguları uyanır.

Jet Sosyete 7. son bölüm izle

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı üçüncü sitcom dizisi Jet Sosyete, dün akşam 7. bölümü ile Star TV'de izlendi. Son bölümden sonra yeni bölümde neler olacak merakı içinde yeni fragman çıktı mı araştırılmaya başlandı. Jet Sosyete yeni bölüm ilk fragmanı, pazartesi günleri çıkıyor. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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