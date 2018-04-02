Jet Sosyete 7. son bölüm izle: Gizem, Nisan 1 şakası kurbanı! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 7. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Gülse Birsel'in senaryosunu yazıp oynadığı Jet Sosyete son bölümde Nisan 1 şakaları Gizem'in başını belaya soktu ve bir günlük de olsa hapise düştü. Diğer yandan şirkette yapılan ayın elemanı seçimi ve ucundaki 5 bin liralık ödül, Yaşar'ı komik durumlara düşmesine neden oldu. Jet Sosyete son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyordu. Jet Sosyete 7. bölümü, haberimizden izleyebilirsiniz.
Jet Sosyete 7. bölümde; Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.
"Eleman kelimesinin altını çizmek isterim! #AyınElemanı pic.twitter.com/PQaDc5sqA9— STAR TV (@startv) 1 Nisan 2018
Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.
"Yavru kedi gibi oluyor!" #AyınElemanı pic.twitter.com/iS486RMSNZ— STAR TV (@startv) 1 Nisan 2018
Jet Sosyete son bölümde; Zahide Hanım ve Gizem çekişmesi ise gittikçe büyümektedir. Zahide Hanım’ın gazetelere Gizem hakkında durmadan olumsuz konuşması bardağı taşıran son damla olacak. Gizem’in, Zahide Hanım’a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartması olayları başka bir boyuta taşır.
#JetSosyete yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Star'da! pic.twitter.com/hhNuDqHnR5— STAR TV (@startv) 1 Nisan 2018
Safiye öğrendiği modern çocuk eğitimini evde uygulamaya başlayacak ve bu sayede Yıldız, ailesinin modern eğitim denemelerini sonuna kadar sömürecektir. Fındık’ın evde bakımını üstlenen Ozan’ın ise anaç duyguları uyanır.
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı üçüncü sitcom dizisi Jet Sosyete, dün akşam 7. bölümü ile Star TV'de izlendi. Son bölümden sonra yeni bölümde neler olacak merakı içinde yeni fragman çıktı mı araştırılmaya başlandı. Jet Sosyete yeni bölüm ilk fragmanı, pazartesi günleri çıkıyor. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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