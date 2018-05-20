Jet Sosyete bitti mi? Gülse Birsel'den açıklama

Jet Sosyete yayından kaldırıldı mı? Jet Sosyete'nin bu hafta yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı, takipçileri merak etti. Diziseverlerin meraklı bekleyişi sürerken, Gülse Birsel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi.

Gülse Birsel dizide canlandırdığı 'Gizem Özpamuk' karakteri üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;

"Bu akşam yayın yapmamamızın tek sebebi şu; bölümü yetiştiremedik. Bazen böyle şeyler olabiliyor. 120 dakikalık komedi yapınca arada sırada böyle nefes esleri vermek zorunda kalabiliyoruz. 27 Mayıs'tan itibaren şu an sette çekmekte olduğumuz bölümümüzü seyredeceksiniz ve ardından diğer bölümleri de seyredebileceksiniz. "

