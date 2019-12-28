Jet Sosyete'de Avrupa Yakası nostaljisi! Gülümseten Burhan Altıntop detayı! Volkan ve Aslı yeniden buluştu

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com'da 27 Aralık Cuma günü yılbaşı özel bölümüyle yayınlandı. Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümünde Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizide Avrupa Yakası'nın abla kardeşi Volkan ve Aslı ise yeniden buluştu.

VOLKAN SÜTÇÜOĞLU GERİ DÖNDÜ!

Ata Demirer, ‘Avrupa Yakası’ dizisinin unutulmaz karakteri Volkan Sütçüoğlu karakteriyle, Gülse Birsel de ‘Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Aslı karakteriyle seyirciye sürpriz yaptı.



Avrupa Yakası'nın final bölümünün ardından 10 yıl geçtikten sonra Aslı ve Volkan'ın hayatlarının artık bambaşka bir yere gittiği ortaya çıktı. Ünlü bir şarkısı olan Volkan'ın hala Nişantaşı'ndaki Sütçüoğlu Apartmanı'nda yaşadığı ortaya çıktı. Yeniden evlenen Cem ve Aslı'nın ise Simge ve Can isimlerinde iki çocukları olduğu da belli oldu.

BURHAN ALTINTOP DETAYI

Türk dizilerinin en unutulmaz karakterleri arasında yer alan, Avrupa Yakası'nda Engin Günaydın'ın canlandırdığı Burhan Altıntop ile ilgili bir detay ise izleyenleri gülümsetti. Jet Sosyete yeni bölümde Aslı, 50 yaşına gelen Burhan Altıntop ile kuzeni Makbule'nin hala kendi evlerinde yaşadığını anlattı. Aslı'nın yılbaşını evde Sacit, Şahika ve dergi ekibiyle birlikte kutlayacaklarını söylemesi de dikkat çekti.

JET SOSYETE YENİ YILDA ARA VERİYOR!

Jet Sosyete yılbaşı özel bölümünün ardından kısa bir mola verecek ve 2020’de yepyeni bölümleriyle hayranlarının karşısında olmaya devam edecek.



