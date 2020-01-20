Jet Sosyete'de Ezgi Mola sürprizi! Jet Sosyete yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, 27 Aralık'ta yayınlanan ve Ata Demirer'in konuk olduğu yılbaşı özel bölümünün ardından ekrana ara verdi. Jet Sosyete yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, yeni bölüme ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da rol alacağını duyurdu. Birsel sosyal medya hesabından dizi setinde Ezgi Mola ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

JET SOSYETE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu Jet Sosyete, 3. sezonuyla Şubat ayında Puhu TV'de olacak.

