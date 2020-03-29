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Jet Sosyete'den evlerde çekilen özel bölüm! Jet Sosyete karantina bölümü ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2020 21:36 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, Jet Sosyete, izleyicileri için sürpriz bir bölüme hazırlanıyor. Oyuncuların evlerinde kendi imkanlarıyla çekim yaptığı özel bölüm Star TV'de ekrana gelecek. Jet Sosyete'nin 'evde kal' sloganlı özel bölümünden fragman da yayınlandı.

Ekranların sevilen komedi dizisi Jet Sosyete, koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durması nedeniyle özel bir bölümle ekrana gelecek. Jet Sosyete'nin oyuncuları sete girmeden, evlerinde kendi imkanlarıyla çekimler yaptı.

Dizi karakterlerinin evlerinde izolasyon altında yaşadıklarını anlatan özel bölüm, Star TV'de ekrana gelecek. Jet Sosyete Evde Kal ismiyle yayınlanacak olan özel bölüm, 8 Nisan Çarşamba akşamı ekranda olacak.

JET SOSYETE ÖZEL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir. Cengiz, iç mekanlarda bunalmakta artık bahçede yaşamaktadır. Safiye kendini çamaşır suyuna vermiştir. Ozan ilk kez tek başına ve flörtsüz kalmıştır, Şennur ise ev izolasyonu kurallarını bükme, kendini sokağa atma çabasındadır. “Jet Sosyete’nin corona ile imtihanı” kolay geçmemektedir!


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