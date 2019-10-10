Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

Yeni mecrasında birbirinden komik bölümlerle takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jet Sosyete’ ekibi, şu sıralar hayranlarına çeşitli sürprizler hazırlamakla meşgul. ‘Jet Sosyete’ üçüncü sezonunda sürpriz konuk oyuncularıyla adından sıkça söz ettirecek.



Dizinin ilk bölümünde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimler yer alıyor.

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in rol aldığı ‘Jet Sosyete’nin senaryosunu Gülse Birsel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.



11 Ekim’den itibaren her hafta cuma günü yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak dizinin, önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebilecek.



