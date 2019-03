Jet Sosyete dizisi 35. yeni bölümde Can Bonomo sürprizi!

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde ünlü şarkıcı Can Bonomo konuk oyuncu oluyor. Can Bonomo Yaşar'ın evine gelince ortalık karışıyor. Yaşar ünlü şarkıcıyı tanımazken, ev ahalisi ise Can Bonomo'yu karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı Jet Sosyete yeni bölümüyle 28 Mart Perşembe 20.00'de TV8'de.