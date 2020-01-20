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  4. Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın dijitalde en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete, 1,5 aylık aranın ardından seyirciyle buluşuyor. 14 Şubat'ta puhutv'de yayınlanacak yeni bölüm konuğu ise Ezgi Mola olacak.

Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Ekran macerasının ardından yeni bölümleri puhutv'de yayınlanan Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete, 1,5 aylık aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yılbaşı özel bölümünün ardından ara veren Jet Sosyete 14 Şubat'ta seyirciyle yeniden buluşacak.

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Birsel, yeni bölümde Ezgi Mola'nın da rol alacağını duyurdu. Birsel sosyal medya hesabından dizi setinde Ezgi Mola ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

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Gülse Birsel'in yanısıra kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Enis Arıkan, Deniz Cengiz, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bulunduran Jet Sosyete, geçtiğimiz yıl Yılın En Beğenilen Dizileri Araştırması’nda %40 gibi yüksek bir oran ile en çok takip edilen dizi olmuştu.

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  1. sezonu devam eden ve dijitalde 50 dakikalık bölümleri ile sektöre öncülük etmeye devam eden dizi 5 milyonu aşkın izlenme rakamlarıyla da başarısını sürdürüyor.


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